Presidente Nicolás Maduro confirma comienzo del Simulacro Nacional de Protección Civil en los 24 Estados del país

El mandatario nacional informó que la jornada iniciará a las 9:00am en todo el territorio nacional incluida la capital venezolana.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio inicio este sábado 27 de septiembre al Simulacro Nacional de Protección Civil y preparación popular en todo el territorio nacional, incluida la capital.

Leer También: Ejecutivo Nacional anuncia que Decreto de Conmoción Extranjera está listo ante cualquier agresión, informó presidente Nicolás Maduro

A través de una publicación compartida en sus redes sociales, el mandatario destacó que la jornada forma parte de la fusión Popular-Militar-Policial por la Paz y la Vida, con el objetivo de fomentar la máxima preparación y respuesta ante cualquier eventualidad.

En ese sentido, recordó que las actividades comienzan a las 9:00am.

«Atención gobernadores del país, alcaldes, autoridades civiles y políticas, atención a todos los jefes de REDI y ZODI, sistema de Bomberos, Protección Civil y también milicianos, todo el mundo preparado, todo el mundo activado en el Simulacro Nacional para la preparación del pueblo, para la fusión militar policial», concluyó Maduro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión