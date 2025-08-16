Presidente Nicolás Maduro califica como maravillosa la «Expo Simón de Niño a Libertador»

Tras su visita a la Expo Simón de Niño a Libertador, el presidente Nicolás Maduro calificó la experiencia como «maravillosa», debido a que consideró que rinde homenaje al Libertador por su legado en conseguir la independencia de Venezuela y otras naciones.

El jefe de Estado a través de un video en sus redes sociales expresó su admiración por los héroes nacionales. De hecho, escribió que: «¡Que vivan Bolívar, Miranda, Sucre y todos nuestros Libertadores y Libertadoras!». Reafirmando el compromiso de su Gobierno en honrar el legado histórico de lucha y resistencia de la nación.

El Mandatario nacional visitó la Expo Simón de Niño a Libertador, junto a la primera dama, Cilia Flores, muestra ubicada en el Parque Simón Bolívar de la Carlota.

Es de resaltar que, la exhibición no solo muestra la vida de Simón Bolívar, también realza la importancia del prócer como líder revolucionario y pensador, además de honrar a los héroes que forjaron la independencia de la nación.

con información de NT