Presidente Nicolás Maduro: Baltazar Porras dedicó su vida a conspirar para que José Gregorio Hernández no llegara a ser canonizado

El jefe de Estado explicó que el papa Francisco le «dijo cosas que tenían que ver con el informe que le habían pasado desde Venezuela, de que no había milagros que sustentaran» al «Médico de los Pobres».

El presidente Nicolás Maduro acusó este lunes al cardenal Baltazar Porras de conspirar contra la canonización de José Gregorio Hernández.

Durante un acto celebrado en la parroquia La Pastora, Maduro afirmó que el pueblo debe saber la realidad de la iglesia venezolana.

«Fue postulado en 1949 para que empezara su proceso; hubo mucha gente que conspiró desde la alta curia en contra de José Gregorio. Lo postularon, del 49 al 57; después le dan su primer paso y luego empezó la conspiradera contra él. El pueblo tiene que saberlo, Baltazar Porras dedicó su vida a conspirar para que José Gregorio Hernández no llegara, pero Baltazar Porras ha sido derrotado por Dios, por el pueblo, y hoy José Gregorio es santo a pesar de ti y de los tuyos, de tu cofradía», expresó que jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario rememoró que cuando habló por primera vez con el papa Francisco en el 2013, le pidió por ayudar con la santificación y el pontífice le «dijo cosas que tenían que ver con el informe que le habían pasado desde Venezuela, de que no había milagros que sustentaran a José Gregorio, que no conseguían».

El dignatario mencionó que en la Plaza La Candelaria «hay testimonio de por lo menos 3 millones de milagros» y aseveró que «todas las familias venezolanas tienen un milagro» del «Médico de los Pobres».

En este contexto, Maduro aseguró que «luego diremos muchas cosas más» relacionadas con la canonización de los santos venezolanos «porque sé mucho».

Finalmente, el mandatario afirmó que el país «no es el Tren de Aragua» como algunos «mienten de manera xenofóbica y racista»; por el contrario, resaltó que «Venezuela es tierra de santo, de gente buena, decente, trabajadora».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión