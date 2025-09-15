Presidente Nicolás Maduro anunció que las comunicaciones con EEUU. están «deshechas» por sus amenazas y chantajes

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el video del ataque en el Mar Caribe con una cifra de 18 fallecidos es «un video de carácter militar sobre civiles que no estaban cometiendo ningún crimen».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que las comunicaciones con el Gobierno de Donald Trump están «deshechas por sus amenazas de bombas, muertes y chantajes».

Durante una rueda de prensa con los periodistas nacionales e internacionales, el mandatario nacional expresó que «así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Pasaron de una etapa de relaciones de comunicación maltrechas a deshechas».

Aseguró que el video del ataque en el Mar Caribe con una cifra de 18 fallecidos es «un video de carácter militar sobre civiles que no estaban cometiendo ningún crimen». Además, informó que ya «la investigación se encuentra abierta y será esclarecida con total veracidad».

Asimismo, Maduro enfatizó que de acuerdo a las leyes internacionales, existe la» Zona Económica Exclusivas, y hay protocolos de coordinación».

«El único que viola consuetudinariamente las leyes internacionales del paso de buques por las Zonas Económicas Exclusivas de muchos países del continente es Estados Unidos de Norteamerica», dijo.

Añadió que «nosotros, con el ejercicio de nuestra soberanía a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), hemos puesto control sobre esto».

Además, tildó al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, como «el señor de la muerte, la guerra y el odio, es el responsable de toda la siembra de odio».

«Tenemos planes de defensa escalados y Venezuela puede tener la seguridad absoluta de que garantizaremos la soberanía y la paz del país», afirmó.

Finalmente, manifestó que «nunca con esta administración hay algo para bien. No digo Venezuela, digo el mundo. Digan ustedes en el mapa Mundi, un país que pueda decir que puede confiar en la palabra de esta administración, no existe».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión