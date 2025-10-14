Presidente Nicolás Maduro anunció: Gran Misión Venezuela Mujer iniciará nueva fase de expansión el 25 de octubre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que, tras dos años de gestión, la misión evolucionará para lograr una «territorialización» efectiva de sus objetivos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes 13 de octubre que a partir del próximo 25 del corriente mes, iniciará la segunda fase de la Gran Misión Venezuela Mujer, denominada ahora «Gran Misión de Nueva Generación», para proteger integralmente a las mujeres y sus familias.

Durante el segmento «Gran Misión Venezuela Mujer» del programa Con Maduro+, el mandatario nacional, junto a la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Yelitze Santaella, explicó que esta nueva etapa, busca expandir el crecimiento y la protección de la mujer venezolana a través de una política multidimensional que abarque todos los aspectos de su vida. «Se activó para acompañarlas en lo económico, en la educación, en todos los aspectos de la vida de la mujer», afirmó.

La ministra Santaella destacó que, como parte de los avances, se han legislado 28 leyes, de las cuales 19 se dedican a garantizar el pleno derecho a una vida libre de violencia. En este sentido, el jefe de Estado subrayó la importancia de la territorialización como un objetivo central, respaldado por la organización de más de 130.000 lideresas en todo el país. El relanzamiento se estructura en siete vértices de acción, para los cuales el presidente Maduro dio instrucciones específicas.

Para el primer vértice, enfocado en la salud, el Jefe de Estado sugirió a la ministra Santaella contactar a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas para establecer acuerdos de atención integral que beneficien a la mujer y a su grupo familiar (madre, hija, abuela, etc.). En el segundo vértice, de educación, cultura, ciencia y tecnología solicitó visibilizar todo el apoyo brindado en estas áreas a las mujeres.

En referencia al tercer vértice sobre la mujer como sujeto económico independiente, el mandatario instruyó garantizar todo el respaldo financiero para que la mujer sea «valorada y amada como un ser libre» no como esclava. Para el cuarto vértice, sobre la erradicación de la violencia, pidió controlar las tendencias negativas que se transmiten en redes sociales.

Sobre el quinto vértice, la ministra Santaella informó que las mujeres representan el 42 por ciento de la participación política nacional. Para el sexto y séptimo vértice, el presidente Maduro enfatizó la necesidad de ganar «la batalla de los valores» en la comunicación y delegó el área de ecologismo a la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas.

Actualmente se construyen Centros de Atención Comunal para atender a 5.336 comunas y se realiza una formación en línea con Guinea Ecuatorial. En el estado Aragua, además, inició el programa de formación «Sembrando a Nora Castañeda desde la Comuna», dirigido a 47.000 voceras del Poder Popular.

