Presidente Nicolás Maduro anuncia el inicio de ejercicios militares especiales para garantizar navidades seguras

El mandatario nacional precisó que estarán presentes efectivos de la FANB, la Milicia, las 335 Areas de Defensa Integral y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado el comienzo de ejercicios militares especiales en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar unas navidades felices y seguras.

A través de su cuenta en Instagram, el mandatario detalló que será un despliegue total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana, las 335 Areas de Defensa Integral y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), quienes se movilizan y asumen el compromiso de dicha jornada.

En ese sentido, invitó a todos los venezolanos a participar en las actividades. «Seguiremos construyendo la paz, porque Venezuela se respeta«, manifestó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión