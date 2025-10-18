Presidente Nicolás Maduro anuncia activación de las ZODI en los Estados Portuguesa, Barinas, Guárico y Cojedes para la defensa nacional

«¡Sigamos ganando la paz!, esa es la consigna”, expresó el mandatario en su mensaje matutino, reafirmando el carácter pacifista de la movilización.

Este sábado 18 de octubre, el presidente Nicolás Maduro informó sobre la activación del Gran Corredor del Llano venezolano como parte del despliegue del Ejercicio «Independencia 200», en desarrollo en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno nacional por fortalecer la defensa territorial y garantizar la paz en medio de un contexto de presuntas amenazas externas. «¡Sigamos ganando la paz!, esa es la consigna”, expresó el mandatario en su mensaje matutino, reafirmando el carácter pacifista de la movilización.

El ejercicio contempla la articulación de fuerzas militares, policiales y populares en una estrategia integral que busca consolidar la soberanía nacional y la preparación operativa en regiones clave del país.

El mandatario concluyó su mensaje con una invocación espiritual: “¡Que Dios bendiga a Venezuela!”, subrayando el compromiso del Estado con la protección del pueblo y la preservación de la paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión