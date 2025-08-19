Presidente Nicolás Maduro anuncia activación de 4,5 millones de milicianos en todo el país

El presidente Nicolás Maduro expresó que «la tercera transformación se pone de moda», seguridad, defensa ciudadana y defensa territorial, para garantizar el cumplimiento del objetivo de la paz y estabilidad del país.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que está semana serán activados más de 4,5 millones efectivos de las milicias territoriales en Venezuela.

Así lo dio a conocer durante una reunión de trabajo con Gobernadores y Alcaldes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, en el que expresó: «Esta semana activo el plan especial de seguridad, con las milicias territoriales, 4.500.000 efectivos, en todo el territorio, milicias especiales y armadas», aseveró.

Asimismo, instruyó trabajar en las milicias campesinas y obreras con los cuerpos combatientes en fábricas y centros de trabajo de todo el país.

«Paz, tranquilidad y soberanía garantizada (…) perfecta fusión, popular, policial y armada», dijo el Ejecutivo en un acto transmitido por la TV.

Igualmente, llamó a la Fuerza Armada de Colombia. «Fuimos un solo ejército y por eso logramos la independencia y libertad…, allá aquellos que quieren mantenernos divididos (…) Ningún imperio volverá a tocar tierra sagrada de Bolívar, ya es bastante humillación que haya bases en estos territorios», afirmó.

Destacó, además que, «la tercera transformación se pone de moda», seguridad, defensa ciudadana y defensa territorial, para garantizar el cumplimiento del objetivo de la paz y estabilidad absoluta de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión