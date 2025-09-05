Presidente Nicolás Maduro ante las amenazas: «Hemos dado un paso trascendental y actuamos como lo contempla la Constitución de 1999»

El presidente sentenció que el Mar Caribe, la tierra, el petróleo y los ríos le pertenecen «al pueblo de Venezuela y no al imperio gringo».

«Hoy estamos dando un paso trascendental», sentenció este viernes el jefe de Estado, Nicolás Maduro, frente a las amenazas militares apostadas en aguas del mar Caribe por parte de Estados Unidos, con la activación de las Unidades Comunales de Milicias en los 5 mil 336 circuitos comunales del país.

Leer También: Venezuela demuestra efectividad antinarcóticos con cifras verificables: 402 aeronaves neutralizadas

De acuerdo al mandatario, este primer paso, contemplado en la Constitución fundada por la Revolución Bolivariana en 1999, establece la responsabilidad de la población en la defensa de la soberanía nacional ante cualquier amenaza imperial.

El jefe de Estado recalcó que esos mares (Mar Caribe), al igual que la tierra, el petróleo y los ríos, «pertenecen al pueblo de Venezuela y no al imperio gringo, ni a ningún imperio rapaz y criminal que pueda existir». Recordó que estos territorios fueron recuperados tras haber pertenecido «al imperio europeo» y ahora están, en justicia, en propiedad de su «único propietario»: el pueblo venezolano.

«El primer paso que dimos frente a las amenazas prepotentes y soberbias contra el pueblo de Venezuela fue actuar como lo contempla la Constitución de 1999, que de manera sabia y contundente establece que la soberanía e integridad territorial de nuestra patria es corresponsabilidad de toda la ciudadanía», expresó durante un acto realizado junto al alto mando militar en la Academia Militar en Caracas.

Agregó que, bajo el mecanismo de alistamiento militar, Venezuela estará articulada en su legítimo derecho en defender «la paz, la independencia, la integridad territorial, las riquezas naturales. En fin, en la defensa del derecho de nuestra familia a vivir en comunidad y desarrollar y construir su propia prosperidad, eso es lo que estamos defendiendo», puntualizó el dignatario en su alocución.

Finalmente, ordenó «unir a toda la patria, el pueblo, al país y a toda América Latina y el Caribe para defender» el derecho inalienable a la territorialidad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión