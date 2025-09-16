Presidente Nicolás Maduro alerta de que EEUU. quiere «torcerle el brazo a todos los países» de la OPEP+

El presidente reiteró que el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Caribe es una operación para amedrentar y para buscar un cambio de régimen y desestabilizar a Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro alertó, este lunes, de que Estados Unidos busca, con el despliegue militar que mantiene en el Caribe, forzar un «cambio de régimen» para «imponer un Gobierno títere y apoderarse del petróleo» de Venezuela, con el fin, dijo, de «torcerle el brazo a todos los países» de la alianza OPEP+.

«Estados Unidos de Norteamérica y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir», advirtió el mandatario nacional en una rueda de prensa.

El jefe de Estado insistió en que las acusaciones a su Gobierno por parte de Washington sobre el narcotráfico son una «mentira», y sostuvo que «la única verdad es que quieren un cambio de régimen» para «controlar a corto, mediano y largo plazo la reserva petrolera más grande del planeta Tierra», en alusión a la venezolana.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión