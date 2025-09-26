Presidente Nicolás Maduro: Agresión de EEUU. está despertando a la Gran Colombia

“Ningún poder oligárquico ni imperialista podrá arrebatarle al pueblo venezolano su derecho al futuro, a la esperanza y a la vida digna”, señaló el presidente Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la recepción de cartas de solidaridad de militares colombianos para defender el legado de Simón Bolívar y la Gran Colombia, en un contexto de resistencia frente a lo que calificó como una “guerra multiforme” liderada por Estados Unidos.

Asimismo, alertó sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, bajo el pretexto de una operación contra el narcotráfico, pero que forma parte de una guerra híbrida contra Venezuela. “Están despertando un gigante, el de la Gran Colombia”, advirtió, reforzando su llamado a la unidad regional.

Durante un evento en la Comuna Productiva El Legado de Chávez, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, el jefe de Estado llamó a activar una resistencia creativa y consciente en los “siete frentes de batalla” para contrarrestar las agresiones imperialistas y consolidar una economía productiva autosuficiente.

El presidente Maduro enfatizó que “ningún poder oligárquico ni imperialista podrá arrebatarle al pueblo venezolano su derecho al futuro, a la esperanza y a la vida digna”.

En este sentido, destacó que la guerra económica ejecutada desde Washington ha fortalecido al pueblo venezolano, transformando una economía históricamente parasitaria, dependiente del petróleo, en una economía productiva. “Ante un ataque y una agresión del imperialismo, más fortalecidos. Cada vez que el imperialismo nos amenace o nos agreda, más fuerte nos haremos”, aseguró el mandatario.

En el marco de los “Jueves de Comuna”, aprobó recursos para la adquisición de una torrefactora solicitada por la vocera de la comuna, Dayana Guevara, para procesar café y fortalecer la producción local.

Este proyecto beneficia a 1.160 familias y 12 consejos comunales, incluyendo Pablo Aranguren, La Fila, Hacienda La Peñita, entre otros. La comuna también cuenta con una potabilizadora de agua que abastece a más de 1.360 familias con una capacidad de 900 botellones diarios, demostrando una organización comunitaria efectiva.

El presidente resaltó el rol del sector productivo como una forma de resistencia victoriosa. “El pueblo salva al pueblo trabajando”, afirmó, destacando la colaboración entre productores que comparten semillas para impulsar la agricultura.

El ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, subrayó que el expresidente Hugo Chávez sembró la idea del Poder Popular, transformando la rebeldía en una fuerza creadora que sustenta una “democracia popular y directa”.

El presidente Maduro señaló que la transición de una economía parasitaria a una productiva es un logro clave frente a las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses. “Venezuela va a ser el granero del mundo y conquistará los mercados con los mejores productos alimenticios”, afirmó.

El evento contó con la presencia de la primera dama, Cilia Flores, el ministro Ángel Prado y el gobernador de Miranda, Elio Serrano.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur