Presidente Nicolás Maduro agradece a la FANB ante ataque desestabilizadores: «Han salido a dar la cara por la paz y la soberanía»

El mandatario destacó la construcción de la unión popular-militar-policial como un gran poder de defensa de la nación.

El presidente Nicolás Maduro expresó este lunes su agradecimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a las fuerzas populares del país en lo que describió como una fusión perfecta popular-militar-policial.

«Quiero agradecer a todas las fuerzas militares, a todos sus componentes, porque han salido a dar la cara por la paz y la soberanía de Venezuela, a dar su respaldo moral y militar a su comandante en jefe, el joven obrero, hijo de Chávez, Nicolás Maduro», dijo durante la transmisión de su programa presidencial «Con Maduro+».

Asimismo, elogió la movilización de las fuerzas populares, a quienes describió como una “lluvia de misiles llenas de verdades” por su apoyo en las redes sociales y su presencia en las calles. «Hemos logrado construirlos como un poder».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión