Presidente Nicolás Maduro afirma: “El pueblo de Venezuela es pacifista, pero es un pueblo guerrero”

El mandatario recordó la postura del pueblo de Estados Unidos, del que aseguró que está «cansado de la guerra», los bombardeos y el divisionismo. Recordó las invasiones fallidas en Vietnam, Afganistán, Libia e Irak.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que el pueblo venezolano es «pacifista, pero también guerrero», una característica que atribuyó a la «sangre de los libertadores de toda América».

El mandatario hizo estas declaraciones en el marco de la Gran Jornada de Alistamiento de la Milicia Bolivariana que se desarrolla en todo el país y tras la amenazas de egresión por parte de Estados Unidos desde el mar Caribe.

A través de sus redes sociales denunció que «el horrible rostro del colonialismo vuelve a aparecer en los supremacistas». El presidente contrastó esta situación con la postura del pueblo de Estados Unidos, del que aseguró que está «cansado de la guerra», los bombardeos y el divisionismo, mencionando las invasiones como los de Vietnam, Irak y Afganistán, los cuáles no resultaron.

El presidente reiteró su mensaje de que «aquí triunfará la paz» y que las reflexiones deben ser constantes. La jornada de alistamiento, convocada por el propio Maduro, se realiza en las principales plazas Bolívar del país y busca hacer frente a lo que el gobierno califica como «pretensiones intervencionistas gringas».

