Presidente Nicolás Maduro advirtió que van 20 días de asedio imperial: «No hay forma de que le entren a Venezuela»

El jefe de Estado resaltó que el país «no amenaza a nadie» y enfatizó que las acciones extranjeras han permitido el fortalecimiento moral de la nación.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela «no construye un poder militar para robar recursos naturales», al tiempo que destacó que la nación no cuenta con armas atómicas ni submarinos nucleares, en referencia a Estados Unidos.

“Hoy, después de 20 días continuos de asedio, estamos más fuertes que ayer. Tenemos más apoyo nacional e internacional”, aseguró.

«Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asalto contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial», recalcó Maduro en un acto con militares.

«Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio», siguió. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela», sentenció.

Asimismo, Maduro agregó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) trabaja para garantizar la defensa y la soberanía ante los asedios y sanciones ilegales que impulsa Estados Unidos.

En este sentido, el jefe de Estado destacó que Venezuela «no amenaza a nadie» y enfatizó que las acciones extranjeras han permitido el fortalecimiento moral de la nación. «Tenemos un arma más poderosa; esa arma es nuestra historia bolivariana».

Finalizó su intervención ratificando que la soberanía será defendida «de victoria en victoria», al tiempo que destacó que Venezuela tiene el apoyo y la admiración de muchos países.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión