Presidente Nicolás Maduro a EEUU: Fracasaron en la narrativa contra Venezuela y no se les regaló el incidente que estaban buscando

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que «la narrativa que hay sobre Venezuela y la revolución es extravagante, no es creíble por nadie, en Venezuela, ni en el mundo».

Maduro recalcó que el gobierno de Donald Trump fracasó en su intento de fabricar un «incidente» y posicionar una «narrativa» que justificara el inicio de una agresión militar contra la nación.

«Ellos tienen tres cosas: la narrativa, la escalada y un incidente. De la narrativa, es totalmente burda, exagerada, extravagante. La narrativa que hay sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro y la Revolución Bolivariana es extravagante, no es creíble por nadie. En Venezuela, en EEUU y el mundo. En la narrativa fallaron, es falsa», sostuvo el mandatario en su programa Con Maduro+.

En «la escalada», Maduro dijo que el despliegue militar en el Caribe con el argumento de luchar contra los cárteles de la droga resultó «inoperante», gracias a la respuesta serena y firme de la población y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

«Y el incidente, por inteligencia y sabiduría supimos verlo y no se les regaló el incidente que estaban buscando. Estaban buscando un incidente […]. Fracasaron en la narrativa por falsa, por burda, por mentirosa».

«El mundo y, sobre todo, el pueblo de Estados Unidos no quiere más guerra, y menos una guerra en el Caribe y en Sudamérica. Los pueblos de Sudamérica y del Caribe y de Estados Unidos no queremos guerra. Y ahí había un grupo que quería guerra, y afortunadamente lo hemos logrado, y están desnudos», puntualizó.

Maduro también se refirió sobre la carta enviada al presidente de Estados Unidos. «Recientemente, envié al Presidente Donald Trump una carta, que ya se hizo pública. En ella, lo convoco a que juntos derrotemos los «fake news». Además, le agregué los mapas e información oficial de la Organización Mundial de Naciones Unidas y el Delito, de las verdaderas rutas de tráfico de drogas ilícitas».

Sostuvo que «el objetivo es defender la verdad de nuestro país. Por los medios que sean. Así, hemos derrotado las falsedades que desde hace años han querido imponer a Venezuela y a la Revolución Bolivariana.

«Nosotros hemos llevado esta coyuntura con aplomo, con serenidad, con firmeza. Y hemos convocado a todo un país a dar la respuesta. Y ellos tienen tres cosas. La narrativa, la escalada y un incidente. La narrativa es totalmente burda, la escalada con serenidad y el incidente, por inteligencia y sabiduría, supimos verlo, y no se les regaló. Ya lo ha denunciado la Fuerza Armada en varios comunicados. Fracasaron», sostuvo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión