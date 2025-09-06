Presidente Nicolás Maduro a Donald Trump: «Debe abandonar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela»

El mandatario señaló que la narrativa de supuesta lucha de antinarcóticos es parte de un guion «sucio, tipo Hollywood», que busca justificar la agresión contra la soberanía del país.

Este viernes, el presidente Nicolás Maduro dirigió a su homólogo estadounidense que el expediente falso impulsado por la élite de Washington con el tema del narcotráfico para impulsar un cambio de régimen en el país es un error.

El mandatario señaló que la narrativa de supuesta lucha de antinarcóticos es parte de un guion «sucio, tipo Hollywood», que busca justificar la agresión.

«Estados Unidos debe descartar su plan sobre un cambio de régimen violento en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe; y respetar nuestra soberanía, ganada de manera heróica por nuestros libertadores», manifestó Maduro durante un acto en el que realizó la activación de las Unidades Comunales Milicianas desde la Academia Militar.

El mandatario agregó que este tipo de falsa bandera «siempre divide a los malos y buenos, y los malos siempre somos los latinos y los buenos son los gringos». Además, expresó que «ninguna de las diferencias» que, reconoció, hay entre él y Trump pueden llevar a «un conflicto militar de alto impacto».

«Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar (con Estados Unidos), pero así como estamos en la disposición de conversar y dialogar exigimos respeto para nuestro país» , sentenció.

La declaración de Maduro surge luego de que el líder republicano respondiera que su política antinarcóticos no está asociada a imponer un cambio de Gobierno en Venezuela, pese a conocerse más temprano la suma de 10 aviones de combate furtivos para reforzar su creciente presencia militar en el Caribe, insistiendo en señalamientos sobre el tráfico de drogas desde territorio venezolano.

«No estamos hablando de eso», comentó Trump a la prensa desde la Oficina Oval, completando, además, que «las prisiones de Venezuela han sido abiertas de par en par hacia nuestro país y han traído a sus prisioneros, de los peores: asesinos, TdA».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión