Presidente Nicolás Maduro a Cuba: «Tenemos que estar unidos en la lucha contra los supremacistas del imperio gringo»

El jefe de Estado recibió en Miraflores a una delegación cubana con motivo del 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles a una delegación cubana en el salón Simón Bolívar del Complejo de Miraflores, con motivo del 99 aniversario del natalicio de Fidel Castro.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro: Informe de la ONU declara a Venezuela como país libre de droga

Durante el encuentro, Maduro expresó: «Esta es la casa de los chavistas, de los fidelistas, de los que luchamos por otro mundo; la Casa Presidencial que no está en manos de magnates ni de mafiosos, sino de revolucionarios que reivindicamos a Fidel y a Chávez».

Además, el mandatario mostró su interés en seguir trabajando juntos para enfrentar las acciones extranjeras.

«Le decimos a Cuba que tenemos que estar más unidos que nunca; en la lucha, en la resistencia, contra los supremacistas del imperio gringo, las mafias que arremeten contra los pueblos (…) Tenemos historia, valores, pueblo y proyecto histórico», expresó desde el Salón Simón Bolívar.

El jefe de Estado recordó con afecto al líder revolucionario de la isla aliada.

«Hoy 13 de agosto, conmemoramos los 99 años del nacimiento del huracán Fidel Castro Ruz. ¡La luz de Fidel y la de Chávez están encendidas; hoy, más que nunca!», dijo.

Seguidamente, afirmó que Castró cambió el acontecer histórico.

«Recordamos la memoria del gigante que cambió la historia de América Latina, el Caribe y buena parte del mundo», agregó.

Asimismo, extendió su mensaje a » nuestro querido general de Ejércitos, Raúl Castro Ruz y al presidente Miguel Díaz-Canel y a toda la Dirección de la Revolución cubano».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión