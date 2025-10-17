Presidente Maduro tildó de «imbéciles» a periodistas que esparcieron rumor de supuesta división del alto mando político-militar Venezolano

Previamente, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, negó la supuesta investigación del Miami Herald, en la que se afirma que la alta funcionaria habría negociado con Estados Unidos un gobierno de transición.

Este jueves, el presidente Nicolás Maduro tildó de «imbéciles» a los periodistas, medios de comunicación y portales que difundieron una supuesta división del alto mando político militar del Gobierno venezolano, repitiendo lo publicado por el portal del Miami Herald.

«Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias; hoy, el alto mando político militar de la Revolución Bolivariana está más unido y resteado que nunca en defender nuestra patria, imbéciles», expresó.

De esta forma, Maduro respondió a las mentiras generadas por medios de comunicación aliados a Estados Unidos que se inscriben en la línea de generar una guerra psicológica contra el mando político. De ahí, el reciente fake news del Miami Herald, del cual se hicieron eco los medios internacionales que están contra el Gobierno venezolano.

Previamente, este jueves, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, negó la supuesta investigación del Miami Herald, en la que se afirma que la alta funcionaria habría negociado con Estados Unidos un gobierno de transición sin el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Rodríguez cuestionó que algunos medios informativos se sumen «al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano», a la par que expresó que «no tienen ética ni moral» debido a que «favorecen exclusivamente la mentira y la carroña».

