Presidente Maduro: «Tenemos el reto de desarrollar nuestro propio modelo turístico»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó este miércoles el Premio Nacional de Turismo, en la cual manifestó que “tenemos el reto de desarrollar nuestro propio modelo turístico”, en ese sentido, instruyó a la ministra de la cartera, Leticia Gómez, poner en marcha una serie de proyectos que potencien este motor de desarrollo de la nación.

En ese orden, también solicitó engranar como un solo objetivo todos estos proyectos que vislumbren en el corto plazo las maravillas naturales del país, y que sean mostradas al mundo entero: “en Venezuela existe un mundo más allá”, expresó el jefe de Estado desde los espacios del hotel Humboldt ubicado en la cima del Warairarepano de la ciudad capital, en el contexto del evento de entrega del Premio Nacional de Turismo.

“Aquí se integran distintas capacidades de servicios en ciudades, pueblos, montañas, selvas, ríos y playas”, exaltó Maduro, al tiempo que destacó la capacidad que tienen los operadores turísticos del país para desarrollar hoteles, posadas de norte a sur, en todo el territorio nacional.

Maduro puso como ejemplo el turismo desde lo tradicional, “desde los nuevos emprendimientos que engloban esta nueva modalidad comunal como es el caso de San Agustín del Sur”, en Caracas, que maravillan a los turistas nacionales e internacionales.

“¿Cómo podemos mostrar las playas más hermosas como Mochima, Los Roques?”, se preguntó el presidente Maduro, al afirmar que la playa de Mochina aún no es visibilizada siendo una “verdadera maravilla, sus playas (…)”.

Turistas chinos

Por otra parte, el jefe de Estado le instruyó a la ministra Leticia Gómez y al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, garantizar como meta para los próximos dos años “el vuelo directo Beijing-Caracas y un millón de turistas chinos en los parajes y servicios turísticos de Venezuela”. Maduro afirmó que pudieran ser más, “recuerden que estamos hablando del país que tiene 1.400 millones de habitantes y una capacidad de 300 millones de turistas internacionales”.

“Para que vengan a la región más antigua del planeta”, expresó Maduro en referencia a la Gran Sabana venezolana. Y la muy apetecida Canaima, indicó. En este orden mencionó sobre las maravillas del relámpago del Catatumbo, en el estado Zulia. “Para desarrollar un gran conjunto de servicios turísticos y convertirlo en un gran foco del Turismo, más allá de las fronteras”. En esta misma línea, resaltó las bondades y misterios que yacen en el hotel Humboldt ubicado en la cima del Warairarepano “una montaña que siempre fue considerada sagrada y que hemos recuperado sus espacios y es un polo de bellezas”, construido por el general Marcos Pérez Jiménez y renovado por órdenes del presidente Chávez, puntualizó.

Maduro recordó que “una vez le instruyó a un ministro muy flojo flojo, corrupto; Andrés Izarra y bandido de recuperar este hotel y me trajo y me quería echar tierrita en los ojos, un pote de humo había montado, y le dije ¡después de toda la plata que se te ha dado, no has hecho nada (Andrés Izarra), eres un bandito! le dije y hasta ahí hablé con él”.

Maduro anunció, a través de la Universidad del Turismo, la creación de ocho nuevas escuelas de Turismo en Falcón, Caracas, Carabobo, Bolívar, Nueva Esparta, Anzoátegui, Barinas y el Zulia que potenciarán la educación de los futuros operados turísticos nacionales.

En esta misma línea también le instruyó al ministro para Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, hacer un plan especial industrial productivo para surtir a todos los servidores del Turismo nacional de productos “Hecho en Venezuela” para todos los servicios que prestan y el plan de sustitución de importaciones se aplique en este sector de manera rápida. “Para irnos liberando del rentismo petrolero que ha ido avanzando”.

El presidente Maduro sostuvo que el país se debe encaminar hacia el resto del siglo XXI como un modelo autosostenible, por lo que se le “debe poner atención al desarrollo a uno de los motores más importantes hoy por hoy, en la humanidad, porque no fue así hace 100 años”, argumentó. Relató que el Turismo como actividad económica es reciente en la cultura humana. “Países como España la han asumido desde un punto de vista admirable, después de la ida de Francisco Franco”, recordó el mandatario.

Indicó que en el sector Turismo, además de la infraestructura, se debe desarrollar la calidad en la atención, hospitalidad, la bondad y los servicios.

Información de: ÚN