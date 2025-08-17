Presidente Maduro ratifica que «Venezuela es un emporio turístico» (+Video)

El presidente Nicolás Maduro calificó, este domingo 17 de agosto, a «Venezuela como un emporio turístico» que tiene todas las condiciones y paisajes naturales para que el país siga en las sendas del crecimiento económico.

De acuerdo a un video en sus redes sociales, el jefe de Estado precisó que: «El turismo es una de las cosas más bonita que hay, trae alegría, descanso, paseo y conocer nuevos lugares, y eso lo tiene Venezuela«.

Detalló que en la nación convergen varios paisajes naturales que le dan un atractivo turístico único. «Por dónde uno mire a Venezuela hay espectaculares sitios como la Gran Sabana, playas, medanos, los andes, entre otros lugares pintorescos.

En este sentido, el Mandatario nacional expresó que: «Debemos unir todos los esfuerzos del país, en educación, cultura, y en las fuerzas sociales y comunitarias, para que la nación siga la senda de crecimiento del turismo, yo lo he llamado el arma secreta de la economía nacional«·

Con información de NT