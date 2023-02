Presidente Maduro: «No hay garantías con una oposición que no cumple los acuerdos que firma»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que no existen garantías y certezas para el Ejecutivo en un diálogo con una oposición que firmó un acuerdo y no es aún capaz de cumplirlo. En ese sentido, dijo que el gobierno no continuó con las reuniones en México.

Así lo manifestó el primer mandatario durante su participación en el programa aniversario, (número 421) del espacio semanal Con el Mazo Dando, que conduce el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

«Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo. Pero cuando dialogas tienes que tener palabra (…), sobre todo si convocas a un gobierno tan serio como el de México, el de Noruega, Rusia como garantes y firmas, qué certeza puede dar sentarse a hablar con esa gente otra vez«, expresó.

Leer también: Ya tienen fecha: Primarias presidenciales de la oposición serán el próximo 22 de octubre

«Un sector que no tiene palabra, que firman un acuerdo social por 3 mil 200 millones confiscados a Venezuela y a esta altura se están haciendo los locos y dicen que no tienen ni un dólar, que Estados unidos les dejó solos, que les lanzó a la nada y que no están seguros de que puedan cumplir. Sin no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, qué garantías y motivación puede tener el gobierno bolivariano para sentarse de nuevo en una mesa con ese sector», sumó.

«Es un sector que no tiene palabra, que llamó a sanciones, a invasión, que ahora trata de pedir perdón y lavarse la cara», dijo.

Dinero de todos

El Presidente reiteró que «es dinero que le pertenece a los venezolanos, es dinero nuestro, de Venezuela y que se puede usar como inversión para la mejoría de los servicios públicos», afirmó el Jefe de Estado. Además, enfatizó que el gobierno nacional siempre favorecerá la vía del dialogo, siempre con la palabra firme y clara.

«En esta nueva plataforma de la oposición (PUP) es la que siempre hemos visto como el grupo recalcitrante de la derecha. Vinculado a la derecha y a los intereses de los gringos. Y ellos mandaron sacar al bobolongo e ir a primarias y tratar de negociar con el gobierno».

El presidente Nicolás Maduro aseguró que seguirán el camino de diálogo nacional democrático principalmente con el pueblo, con todos los sectores del país.

Al inicio, el mandatario dijo que el programa Con el Mazo Dando ha cumplido un papel estelar, «con la perseverancia, disciplina y ejemplo permanente de Diosdado Cabello Rondón». «El Mazo ha ido a la vanguardia en la batalla por la verdad en estos nueve años», expresó. Agregó que «ha tenido la característica de mostrar la cara verdadera del enemigo, los chanchullos de quienes se esconden detrás de un mensajito».

Con informaciòn de: VN