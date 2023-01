Presidente Maduro: «La oposición se estrelló y se rompió en varios pedazos»

Cómo se ha hecho ya costumbre, otro primer día de un naciente año, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro se vio de frente y conversó con el escritor y periodista español Ignacio Ramonet. Esta vez, el escenario para un encuentro tan informativo como revelador, fue el insigne teatro Teresa Carreño; lugar desde donde el actual ocupante de Miraflores detalló lo que a su juicio ocurrió en el seno de la oposición venezolana, gremio que a su juicio yace dividido pero sobre el que destaca el diálogo como primera y más viable opción.

«No hay en Venezuela una sola oposición. Lo primero que hay que entender es que, en Venezuela, hay varias oposiciones, y ese proceso de fragmentación, de creación y atomización de la oposición se ha dado como resultado de las políticas extremistas que se aplicaron durante cuatro años, desde el gobierno de Donald Trump, para arrodillar a Venezuela”, expresó en primera instancia el jefe de Estado la noche de este primero de enero.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela resaltó a su vez que durante el año 2022, según su análisis y criterio, «se consolidó la paz y el diálogo con las oposiciones».

Maduro Moros aseguró en el extenso diálogo con el letrado ibérico, que esa estrategia oposicionista: “Implosionó, producto de la aplicación de una política fuera de la realidad».

Pues, reseña que «pretender imponer en Venezuela gobiernos paralelos, poderes paralelos, que no estaban basados ni tenían raíces en la realidad. Por ende no entendían ni entienden a Venezuela, no entienden la fortaleza institucional republicana de esta Patria, no entienden la fortaleza popular de la Revolución Bolivariana”, argumenta.

En este mismo contexto, el mandatario criollo relata que desde el imperio estadounidense, y desde algunos sectores de Europa, así como, desde algunos gobiernos de derecha de América Latina, creyeron que estaba el trabajo hecho para derrocarlo

«Ellos decretaban que había un presidente diferente al que el pueblo eligió”, dijo.

Con información de: 2001 Live