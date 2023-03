Presidente Maduro instó a funcionarios públicos apegarse a la moral y «ética bolivariana»

Este viernes en horas de la noche, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a todos los funcionarios públicos a apegarse a la honestidad y ética bolivariana, sin olvidar que su poder le pertenece al pueblo venezolano.

«Yo les digo a todos los que tienen responsabilidad pública: Tienen que apegarse a la ética bolivariana y revolucionaria. Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo», expresó.

El mandatario ofreció las declaraciones en medio de un acto conmemorativo por el séptimo aniversario de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). La reflexión del presidente Maduro tuvo lugar luego de que la Policía Nacional Anticorrupción pidiera al Ministerio Público encausar a un grupo de funcionarios públicos por actos de corrupción.

El jefe de Estado recordó que tanto su poder, como el de todo su gabinete ministerial y demás instituciones de la administración pública, es otorgado por el pueblo soberano de Venezuela.

«El poder que nosotros tenemos no nos pertenece. El poder que tengo como presidente no me pertenece, le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. Le pertenece a ustedes, el poder popular, allí emana y vive el poder soberano (…) Que no se nos olvide ministro, ministra, compañeros que tienen dirección», manifestó.

Seguidamente, indicó que él entregaba su confianza a los miembros de su administración para que «caminaran junto al pueblo», siempre apegados a la ética y la moral.

«Yo les entrego a ustedes y les delego mi confianza para que vayan al frente en la batalla, siempre con el pueblo. Apegados a la ética y a la lucha por la moral republicana y bolivariana. Por la honestidad en el ejercicio del poder político y del servicio público», puntualizó.

Con información de Venezuela News