El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su rechazo “absoluto” a que el país “se vuelva a polarizar” de una forma “negativa, excluyente” y “confrontativa”, y aseguró que la población quiere que se consolide “la paz” y “la tolerancia”.

“Rechazamos que se vuelva a polarizar el país de esa manera negativa, excluyente, confrontativa, rechazo absoluto a eso, a los fascistas. Dile no a los fascistas y a las fascistas”, dijo durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

El jefe de Estado aseguró que hay un consenso entre los ciudadanos sobre “la necesidad de consolidar la paz, la convivencia, la tolerancia” y “el diálogo”.

#EnVideo📹| Jefe de Estado @NicolasMaduro reiteró su compromiso permanente para seguir adelante, superar las dificultades, unir los esfuerzos y crecer frente a las adversidades, "solo en unión es posible el avance".#VamosConLasBricoMiles pic.twitter.com/dpNExMI7pM — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 19, 2023

“Pretenden sembrar un discurso fascista de odio, de venganza, para dividir a Venezuela y justificar la violencia otra vez, la guarimba (protesta). No más guarimba, no más odio, no más división. Sí a la paz, sí a la armonía, sí a la convivencia”, expresó.

El pasado martes, Maduro denunció que “quieren sembrar el fascismo” en la nación, mediante el uso de la “mentira, del odio y la violencia”, si bien no especificó a quiénes responsabiliza de estas acciones.

Leer también: Tarek William Saab se pronunció sobre los presuntos casos de abuso sexual y psicológicos de Michelle Artiles

Presidente Maduro expresó su rechazo “absoluto” a que el país “se vuelva a polarizar” de forma “negativa”

Esta denuncia del mandatario se produjo un día después de que ofreciera “toda la protección” a políticos opositores víctimas de amenazas.

Aseguró que el oficialismo “jamás” ha usado la violencia, y reiteró que en su Gobierno son “gente de paz, gente de diálogo”.

#EnVideo📹| Jefe de estado @NicolasMaduro enfatizó que las #Bricomiles y el 1×10 del Buen Gobierno van por la dirección correcta de construir los derechos sociales del pueblo y recuperar el Estado de bienestar social.#VamosConLasBricoMiles pic.twitter.com/PheMRZTi8B — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 19, 2023

Con información de El Universal