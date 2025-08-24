Presidente Maduro expresó que hoy se continuará sumando el compromiso de un pueblo consciente 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó que hoy domingo 24 de agosto se continuará sumando el compromiso de un pueblo consciente que expresa con fuerza: ¡Yo me alisto!

Asimismo, el jefe de Estado felicitó a los hombres y mujeres de a pie, a la juventud venezolana y también a los abuelos y las abuelas de la patria que han acudido masivamente a la Gran Jornada de Alistamiento Militar.

En el mensaje del mandatario nacional a través de su red social Telegram expresó «​Así que, no te quedes en tu casa; asiste y alístate por amor a nuestro país, en todas las plazas Bolívar y centros de alistamiento, porque, como lo dijo el cantor del pueblo, Alí Primera, y también el Comandante Hugo Chávez al rememorar a Bolívar: ‘Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla’».

​Asimismo, señaló que «Por encima de cualquier color o ideología, ¡Venezuela está primero en nuestro corazón! ‘No dependamos de nadie sino de nosotros mismos’ es la consigna hoy hecha verdad».

Finalmente expresó: ​¡Leales Siempre, Traidores Nunca! Jamás traicionaremos a nuestros libertadores, a nuestra Patria y a nuestra tierra.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias