Presidente Maduro expresó confianza en los campesinos para «tomar las armas» y defender el país ante una agresión de EEUU

El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su confianza en que los campesinos venezolanos se preparen para «tomar las armas» y defender el país en caso de una agresión de Estados Unidos. Sus declaraciones se produjeron durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

«Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles —y no exagero si digo millones— de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano”, afirmó el mandatario nacional.

El jefe de Estado reiteró que el país se encuentra bajo amenaza por parte de Estados Unidos, pero aseguró que «está más unido que nunca» para garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida. «El pueblo de Venezuela le dice al imperio basta de amenazas», sentenció, destacando que «la victoria nos pertenece».

Asimismo, el presidente Maduro enfatizó que el país «jamás puede ser tocado por el imperio norteamericano» y pidió a la población cuidar el «sagrado suelo, los sagrados mares y el sagrado cielo» en una «perfecta unión popular, militar y policial».

Estas declaraciones se dan horas después de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciara un despliegue en más de 5.000 circuitos comunales para impartir adiestramiento en «manejo de armas» como parte del plan de defensa territorial. La FANB se movilizó en Caracas con una caravana de vehículos militares y también en estados como Miranda, Barinas, Apure y Bolívar.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada como un «hito» en la «revolución militar» del país, y aseguró que con estas acciones se busca defender «centímetro a centímetro» la patria. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hizo un llamado a todos los venezolanos, «del color político que sea», a sumarse a estas jornadas de adiestramiento.

Pedro Montilla / Con información de El Universal