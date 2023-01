Presidente Maduro: «Estoy ante el poder Legislativo legítimo de Venezuela»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó la tarde de este jueves a la sede de la Asamblea Nacional (AN), para rendir su «Memoria y Cuenta» 2022, tal y como lo establece la Constitución.

«Estoy ante el poder legítimo poder Legislativo de Venezuela, duélale a quien le duela. No hay otro», espetó el primer mandatario al tomar la palabra e iniciar así su mensaje anual a la nación ante el parlamento venezolano.

Tachó de «risible» la posición del Reino Unido de reconocer a la Asamblea Nacional de 2015. «En Venezuela quien legisla, aprueba presupuesto, designa los Poderes Públicos es única y exclusivamente la Asamblea Nacional electa en 2020», insistió.

El presidente Maduro, presenta la Memoria y Cuenta de gestión de Gobierno del año 2022, ante el Parlamento, tal como lo establece el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores salió el vehículo en el cual se trasladó el primer mandatario, Nicolás Maduro hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, donde fue recibido por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez y el jefe del bloque de la Patria, Diosdado Cabello.

Al presidente lo acompañaron la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez y la primera Combatiente, Cilia Flores, junto a los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional, los diputados Pedro Infante y América Pérez, Primer y segundo vicepresidentes de la Asamblea Nacional

La orquesta juvenil Metropolitana, recibió al primer Mandatario con un popurrí de música venezolana en el patio de entrada del Palacio Federal Legislativo.

Inicio de la sesión especial

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio inicio a la sesión especial saludando a los representantes de los Poderes Públicos y a las vicepresidencias de gobierno; ministros, el alto mando militar del estado, voceros del Poder Popular, gobernadores, alcaldes, cuerpo diplomático, así como los invitados especiales.

Una comisión especial, encabezada por el jefe del bloque de la Patria, Diosdado Cabello, en la cual también estuvieron presentes representantes de las facciones de la oposición, Alfonso Campos y Bernabé Gutiérrez, fueron encargados de acompañar al presidente de la República hasta el Hemiciclo Protocolar .

El presidente de la Repùblica, Nicolás Maduro al tomar la palabra en el podio, recordó cuando rindió cuentas ante la asamblea nacional en 2016, cuando al frente estuvo el opositor, Henry Ramos Allup; así como ante la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 «que trajo la paz al país», destacó.

Desde el año 2021, que se instaló esta AN electa en 2020 el pueblo para un periodo constitucional de 5 años. «Lo demás es Narnia, es una farsa,montada como parte de una agresión, política, financiera, económica, diplomática para recolonizar a Venezuela y que supimos enfrentarla y derrotarla y no existe, ni las cenizas quedaron de la antigua AN del 2015 vende patria», dijo

Tiempos históricos

El presidente Maduro, hizo un paneo por los momentos históricos de la nación a los que denominó como cuatro momentos históricos de la nueva Repùblica.

«Como revolucionarios nos sentimos orgullosos del tiempo histórico que hemos vivido, sobre todo de que nuestra Revolución Bolivariana naciera de la mano del pueblo, del voto popular, de la conciencia

1989: año signado por dolor, incertidumbre y esperanza, 27 y 28 F , rebelión popular contra el paquete económico oligárquico. Masacre y rebelión popular, se calcula

1992: año en el que empezó a levantarse el nuevo bolivarianismo, signado por el rescate de las raíces profundas del proyecto igualitario, empezó a debatirse en las comunidades la idea de un proceso popular constituyente, de un nuevo modelo de desarrollo, y empezó a sonar el nombre y el rostro del Comandante Hugo Chávez Frías como líder emergente .

1999: fue el año que por la vía electoral, la vía política, con una inmensa fuerza popular, que se construyó el liderazgo y el Comandante Chñsvez logró el primer triunfo electoral de la Revolución Bolivariana. Fue una primera etapa, que debe ser reconocida, estudiada, de donde debemos extraer la mayor de las enseñanzas, de los tiempos de rebeliones, profundas.

Nunca se había convocado un referendo consultivo para ningún tema, y se realizó para 25 de abril 1999 para el camino y bases hacia una constituyente y finalmente el 15 de diciembre se aprobó nuestra Carta Magna, que funda la V República, avanzada y progresista, gracias al voto del pueblo, de la soberanía popular, por el voto por conciencia, estrategia y responsabilidad, direccionalidad de un gran líder como fue Chávez.

Fue en Venezuela que nació la ultraderecha golpista y ha contaminado a toda latinoamérica, enfrentamos en el 2002 el golpe de estado de Bush , pero el pueblo siempre ha sabido defender su derecho de la democracia, y de la soberanía nacional

«La fuente donde se alimentó la derecha extremista que ha roto las reglas de la democracia es la derecha extremista que surgió en Venezuela», expresó y agregó: «pero el milagro que las derechas nunca se imaginaron, cuando el pueblo y los militares rescataron al comandante Chávez».

Destacó que fue en Venezuela que surgió la primera Revolución popular, pero también donde surgió la contrarrevolución golpista que ha contaminado a toda la derecha de América Latina y el Caribe.

Luego vino la etapa de la creación de las misiones , para revertir el proceso de privatización de los 90, en educación y salud. Venezuela llega tener el salario mínimo más alto de Latinoamérica y el caribe, por sus ingresos impactantes por la vía del petróleo. Llegó la GMV tiempo de resurgimiento, al calor de la batalla contra el imperialismo y su plan intervencionista y la ultra derecha . Así surgió el socialismo bolivariano del siglo 21.

Este pueblo no quiere más guarimbas

120 días de insurrección neofascista vivimos en 2017, dirigida por la extrema derecha y lo manejamos por la vía pacífica, y cuando vimos que nos querían llevar a una guerra civil, convocamos a una ANC para la reinstitucionalización y reorientar el país, un 1º de mayo, siempre junto a la clase obrera.

«Este pueblo quiere paz, nos hemos conectado con la voluntad de paz del pueblo y por ello hemos logrado avanzar en las dificultades», dijo.

El intento de invasión por la frontera, en 2019, con la intención de llevar la guerra civil al occidente.

En esta cuarta etapa, nos llama a unir todos los esfuerzos y capacidades para que esta etapa de renacimiento nacional impacte la vida social y económica del pueblo, estamos en una nueva etapa de renacimiento de la vida política y las libertades republicanas de Venezuela.

Con información de: UN