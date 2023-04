Presidente Maduro está enfermo: “Estoy sudando por una gripe que Cilita me pegó”

El presidente Nicolás Maduro reveló el pasado viernes que tiene cuatro días enfermo con una virosis, de la cual también se han contagiado su esposa Cilia Flores y Delcy Rodríguez.

“Estoy sudando por una gripe que me pegó. El martes ya me sentía un poquito mal, pero me metí a un poco de reuniones como hasta las 12 de la noche, recibiendo delegaciones que vinieron. Ya el miércoles caí knockout, tumbado. Tuve que suspender la agenda pública”, informó durante su alocución.

Indicó que la enfermedad también obligó a suspender las actividades de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Agregó que la primera combatiente Cilia Flores, en vista de la enfermedad, decidió usar de nuevo la mascarilla. “Creo que es lo mejor”, comentó el mandatario nacional.

Con informaciòn de: Noticialdia