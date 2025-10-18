Presidente Maduro desmiente supuestas divisiones: «Eso no lo creyó nadie (…) Estamos unidos en el amor, por nuestra historia y esperanza»

El mandatario enfatizó que la fortaleza del país radica en la unidad nacional y en la confianza colectiva en el proyecto bolivariano, al tiempo que rechazó los intentos de manipulación mediática desde el exterior.

Este viernes, el presidente Nicolás Maduro desmintió la narrativa que intentaron difundir en medios internacionales sobre supuestas divisiones internas en el alto mando político del país, asegurando que la nación se mantiene cohesionada en torno a su historia, su pueblo y la esperanza de un futuro mejor.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro: Venezuela cumple 18 trimestres de crecimiento de la nueva economía de los 13 motores

Durante una alocución en el contexto de la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el Urbanismo «Oscar López Rivera», el jefe de Estado afirmó que sectores de la derecha en Miami, Estados Unidos, intentaron generar intrigas sobre un supuesto enfrentamiento interno.

«A mis amiguis de Miami pretendieron crear una intriga, que estábamos divididos, que estábamos enfrentados. Mira, eso no lo creyó nadie. Eso es sencillamente imposible. Estamos unidos en el amor más grande por nuestra historia, por nuestro pueblo y por el futuro y la esperanza de Venezuela», expresó.

El mandatario enfatizó que la fortaleza del país radica en la unidad nacional y en la confianza colectiva en el proyecto bolivariano, al tiempo que rechazó los intentos de manipulación mediática desde el exterior.



Maduro ratificó que la prioridad de su gobierno es mantener el enfoque del trabajo productivo, destacando que la unión del pueblo venezolano constituye la base para enfrentar cualquier campaña de descrédito. «Así que les ratifico a mis amiguis de Miami y del Miami Herald, son unos imbéciles. Stupid, stupid, very very stupid. Bueno, nosotros lo que queremos es seguir trabajando».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión