Presidente Maduro confirma que ya está en vigencia la «alerta de viaje» para que los venezolanos eviten ir a Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro durante su programa semanal, Con Maduro +, tildó como “paso fallido” la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en Estados Unidos, tras la decisión el presidente Donald Trump, de enviar a cerca de 250 personas a El Salvador acusadas de pertenecer presuntamente al Tren de Aragua.

Maduro expresó que «calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos, es el acto de mayor enemistad e injusticia que jamás se halla cometidos desde los Estados Unidos».

«Esta ley de Enemigo Extranjero estaba autovetada por la institucionalidad estadounidense hasta que esta oposición fracasada extremista de Venezuela, empezó a insistir en estos temas que ellos mismos crearon un mito para agredir a Venezuela. El tema del Tren de Aragua y esta oposición derrotada comenzó a insistir que se declarara a Venezuela como territorio del tren de Aragua, y a los venezolanos en Estados Unidos como terroristas», manifestó.

¿Es humano hacerle esto?

Maduro expresó que «este es el paso fallido que ha dado Estados Unidos y es la mayor agresión que ha recibido un país de América Latina y el Caribe y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela, porque nuestros migrantes no son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, son gente de bien, noble, trabajadora, por eso estoy firmando un conjunto de comunicaciones para el secretario de Naciones Unidas, para el Alto comisionado de Derecho Humanos».

Asimismo, mencionó que «no puede ser que una persona por ser venezolano sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración de Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador».

De igual manera, preguntó al presidente de El Salvador Nayib Bukele, «¿Usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien en cárceles sin juicio, sin cometer delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal? ¿Es esto legal, es justo, es humano, Nayib Bukele? , ¿Es humano hacerle esto?».

Exhortó a investigar si alguno cometió un delito en algún país del mundo antes de encarcelarlos por razones de nacionalidad o “tatuajes” y deberá pagar la pena en el país donde cometió el delito.

De igual forma, anunció que Venezuela denunciará en cualquier espacio la “violación masiva” de los derechos humanos de los venezolanos y resaltó que las acciones que han desarrollado los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador es “fascismo y nazismo”.

Carla Martínez / Con información de NotiFalcón