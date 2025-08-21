Presidente Maduro alerta sobre «frenesí enloquecido» de amenazas de EEUU: «¿Creen que Monroe puede volver y Bolívar no va a hacer nada?»

El mandatario enfatizó que existe “bastante decisión, bastante voluntad y bastante unión” para continuar el proyecto bolivariano frente a quienes creen a América su patio trasero.

En el marco de la XIII Cumbre Extraordinaria de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente Nicolás Maduro repudió las constantes advertencias de Estados Unidos contra Venezuela y el resto de América Latina y el Caribe, señalando que quienes se creen “dueños del mundo” subestiman la capacidad de resistencia de los pueblos.

El Jefe de Estado aseguró que el momento actual es como una “coyuntura de frenesí enloquecido, de amenazas a granel” contra Venezuela. “¿Creen que [la Doctrina] Monroe puede volver y Bolívar no va a hacer nada?”, preguntó.

«Ahora estamos viviendo, como se sabe, una coyuntura de frenesí enloquecido, de amenazas a granel. Lanza una amenaza por aquí, lanza otra amenaza por allá, los que se creen dueños del mundo, los que creen que nuestra América es patio trasero. Los que creen que Monroe (1823) puede volver y Bolívar no va a hacer nada», expresó el mandatario al tiempo en el que evocó la figura de Simón Bolívar como símbolo eterno de rebeldía, esperanza y lucha.

Asimismo, recordó la proclama antiimperialista pronunciada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 29 de febrero de 2004 en Mar de Plata. “Bastante pueblo hay aquí, bastante historia”, dijo Maduro al citar a Chávez.

«EL ALBA está de pie, sin descuidar ningún frente de trabajo, el ALBA es de los valientes en Bolívar y en Manuela Sáenz”, dijo Maduro.

Subrayó que en este momento de la historia existe “bastante decisión, bastante voluntad y bastante unión” para continuar el proyecto bolivariano, el cual definió como profundamente humanista y democrático, que además tiene como objetivo continuar con el camino de la paz, la independencia y soberanía con dignidad.

«Cuál es nuestro camino: la paz con vida, con derechos, con independencia, con soberanía, con dignidad. Cuál es nuestro camino: la unión para la emancipación de toda América», puntualizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión