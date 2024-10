Presidente Maduro afirma que Tarek William Saab es el funcionario con más credibilidad en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro aseguró que no es a él a quien le corresponde dar alguna explicación o pronunciamiento respecto a la versión dada por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, o sus médicos, sobre su ausencia durante la cumbre de los Brics realizada la semana pasada en Rusia.

“En el mundo de los rumores toda va y todo viene”, comentó Maduro tras ser consultada su opinión respecto la tesis expuesta por el el fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la ausencia de Lula en los Brics.

“Vi la declaración del fiscal general, de lo cual me enteré al llegar a Maiquetía” -acotó. “El fiscal (Saab) es un hombre de la justicia, con mucha credibilidad nacional. Es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela, con más del 70% por su actuación contra la corrupción y contra la conspiración permanente. Es un hombre de una sola pieza, valiente. Después vi cómo repercutió eso en Brasil. En todo caso, yo no me pronuncio sobre ese tema, sino los médicos y al propio presidente Lula hablar sobre el tema. No me corresponde a mí”, sentenció.

El pasado sábado 26 de octubre Saab posteó en sus redes sociales que el presidente Lula Da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los Brics y evadir sus responsabilidad frente a los presidentes Putin y Maduro.

“Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula Da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los Brics, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular, el presidente Nicolás Maduro Moros. Lo que corrió con mucha fuerza como rumor, lamentablemente parece corroborarse con un video difundido el día de ayer, donde se ve al presidente Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo. Mientras, existe gran malestar en la izquierda latinoamericana y los movimientos revolucionarios del mundo por la indigna y nefasta actuación de su gobierno en dicha cumbre al vetar y agredir cobardemente a Venezuela, siguiendo de manera obediente las instrucciones de los enemigos históricos de nuestros pueblos. Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho ’accidente’, para mentirle a Brasil, a los Brics y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado”, reza el mensaje de Saab posteado en su red social Instagram el pasado 26 de octubre.

Cabe destacar que Saab, durante una entrevista concedida a un canal de televisión, habría señalado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Chile, Gabriel Boric, como los “dos voceros” de la izquierda latinoamericana “captada” por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Estas declaraciones fueron rechazadas por la cancillería venezolana, por lo cual Saab también refirió en sus redes sociales, que se trataba de una opinión personal y que no respondían a una posición oficial del Ejecutivo Nacional.

Información de: ÚN