Presidente Maduro a Trump: «Tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre Venezolana»

El presidente señaló que la política impulsada por el secretario de Estado solo busca generar una guerra en el hemisferio.

El presidente Nicolás Maduro advirtió a su par estadounidense que tuviera cuidado, porque su secretario de Estado, Marco Rubio, pretende «manchar sus manos de sangre» con el inicio de una guerra en Suramérica y el Caribe.

«Presidente Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre con sangre suramericana, caribeña; con sangre venezolana», aseveró el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales.

La afirmación del presidente Maduro refiere al despliegue militar que ha estado adelantando Estados Unidos en los últimos días al sur del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo una supuesta política de lucha contra el narcotráfico, y que Caracas denomina «diplomacia de las cañoneras». «Una opción errática, equivocada que se le ha «impuesto» a Trump.

«Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe terrible, porque esto sería una guerra completa en todo el continente», insistió.

Maduro apostó por la inteligencia y audacia de su homólogo y aseguró que «él sabrá qué hace», frente a las intenciones de Rubio, que contemplarían «un cambio de régimen».

«¿Qué busca el jefe del Gobierno de Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio? Un cambio de régimen. Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre, y manchar el apellido Trump de sangre, para siempre. Esa es la verdad», completó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión