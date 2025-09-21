Presidente Donald Trump reiteró sus acusaciones contra Venezuela en relación con el flujo de los narcóticos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reiterado sus acusaciones contra Venezuela en relación con el flujo de los narcóticos, afirmando que Washington no ceja en su determinación de eliminar a «narcoterroristas venezolanos». Caracas ha rechazado varias veces estas afirmaciones.

«Estamos acabando con los narcoterroristas venezolanos, los estamos echando del agua», sostuvo el mandatario este sábado. «Miles de personas están muriendo a causa de esos barcos cargados de drogas, fentanilo y muchas otras drogas», afirmó.

Constantes agresiones de Washington

A principios de septiembre, el inquilino de la Casa Blanca anunció el ataque contra una pequeña lancha con «11 narcoterroristas del Tren de Aragua», narrativa cuya veracidad ha sido rechazada por las autoridades venezolanas. Este lunes, el mandatario mostró un video de un nuevo ataque contra supuestos «narcoterroristas de Venezuela». Al día siguiente afirmó que había un tercer bote bombardeado, aunque solo se han divulgado las imágenes de dos.

A continuación, el viernes, Trump volvió a compartir un video de un nuevo ataque a otro lancha que supuestamente «traficaba narcóticos ilícitos», en medio del aumento de las agresiones de Washington en el mar Caribe. En el clip compartido se puede ver una pequeña embarcación, marcada como blanco de un arma. A continuación, la barca es alcanzada por un proyectil de larga distancia y posteriormente arde envuelta en llamas.

«El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales», destacó Trump, agregando que la inteligencia estadounidense confirmó que el objetivo atacado «transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses».

«Guerra multiforme»

Por su parte, la representación de Venezuela ante las Naciones Unidas, demandó este viernes el «cese inmediato» de las operaciones militares de EE.UU. al sur del Caribe, al considerar que las acciones son contrarias a lo consagrado en el derecho internacional, que proscribe explícitamente la amenaza del uso de la fuerza contra naciones soberanas, así como el bombardeo de civiles.

Desde Caracas denunciaron que las acciones de Washington buscan forzar un cambio político y apropiarse de los recursos naturales del país.

En respuesta, Maduro convocó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para defender la soberanía nacional. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de «apresto militar» en la isla de La Orchila.

Maduro acusó a EE.UU. de someter a su país a una «guerra multiforme». «Venezuela está siendo sometida, de manera inmoral, violando todo el derecho internacional establecido en la Carta de Naciones Unidas», declaró.

Pedro Montilla / Con información de RT