Presidente del Parlamento Jorge Rodríguez resaltó: AN aprueba por unanimidad el Tratado de Asociación Estratégica entre Venezuela y Rusia

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, resaltó la trascendencia del acuerdo, firmado previamente por los jefes de gobierno, Nicolás Maduro y Vladímir Putin.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en segunda discusión, y por unanimidad, el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa, «el cual representa una expresión de hermandad y sólidos lazos de cooperación entre ambas naciones».

Leer También: AN debatirá proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa del honor de los pescadores venezolanos en el Mar Caribe

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, resaltó la trascendencia del acuerdo, firmado previamente por los gobiernos de Venezuela y Rusia: «Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional (…) apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y el Gobierno de la Federación Rusa, presidido Vladímir Putin, porque es la expresión de la hermandad, de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos».

Subrayó que, mientras en el mundo resurgen expresiones neofascistas, nazis y extremistas que no se doblegan ante el genocidio, los pueblos de Venezuela y Rusia se mantienen cada vez más unidos y se preparan para construir un futuro más fortalecido.

«Es sumamente alentador que las relaciones entre los dos pueblos hermanos, entre Rusia y Venezuela, sean cada vez más sólidas», expresó Rodríguez.

Asimismo, destacó el papel de la dignataria patria rusa, del pueblo que ofreció lo mejor de sí en el territorio soviético para salvar a la humanidad del horror nazi.

Rodríguez hizo entrega del Tratado de Asociación Estratégica entre Venezuela y Rusia al embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, presente en la sesión.



El tratado suscrito contempla, entre otros puntos, los siguientes:

Las partes reforzarán la asociación de igual confianza y la cooperación estratégica manteniendo un diálogo político y diplomático regular y estrecho.

Se prevé que Moscú y Caracas mejoren los lazos en materia de defensa en ámbitos de interés mutuo, considerándolos un componente importante del mantenimiento de la seguridad regional y mundial. Los dos países mantendrán una cooperación técnico-militar con el fin de reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos Estados y facilitarán la consecución de nuevos acuerdos.

Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales (sanciones), incluidas las de carácter extraterritorial.

Ambos países se comprometen a realizar esfuerzos solidarios para combatir el legado y la falsificación de la historia del colonialismo, denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes cometidos, incluso contra los pueblos de América Latina, y prevenir las manifestaciones neocoloniales en las relaciones interestatales.

Los dos Estados se oponen conjuntamente a la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de intolerancia.

Las partes cooperarán en cuestiones de control de armamento, desarme y no proliferación, contribuyendo a la estabilidad internacional y a la seguridad igual e indivisible de todos los Estados sin excepción.

Los países cooperan estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo, el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión