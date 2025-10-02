Presidente del Parlamento Jorge Rodríguez acusa a Danny Ocean de promover el «asesinato de personas» y «acciones militares» sobre Venezuela

Los señalamientos de Rodríguez surgen luego de que el también artista Louis BPM expresara su rechazo a las amenazas militares emprendidas por Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, acusó este martes al cantante Danny Ocean de promover el asesinato de civiles venezolanos a través de ataques estadounidenses.

Leer También: 25 años de trayectoria: Agrupación Kumarymba se enfoca en “sembrar el relevo” de la gaita tradicional en Lara

Durante la sesión ordinaria, el jefe del parlamento dijo que el artista Daniel Alejandro Morales «está promoviendo el asesinato de personas, que caigan bombas sobre esta República. Está promoviendo acciones militares y eso está penalizado en la Constitución».

Agregó que el cantante «se la pasa llorando y chillando y ni siquiera tiene ningún tipo de prohibición de entrar o salir de este país. La bruja esa», expresó.

Los señalamientos de Rodríguez surgen luego de que el también artista Louis BPM expresara su rechazo a las amenazas militares emprendidas por Estados Unidos con el despliegue de fuerzas militares frente a las costas venezolanas bajo narrativas falsas que posicionan a Venezuela como un narcoestado.

Louis BPM apareció en el escenario vistiendo una camiseta con la inscripción «Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra». La expresión fue defendida por Rodríguez: «¿Qué no quieren guerra? Lo digo yo también, lo dicen ustedes, lo decimos todos los que aquí vivimos. ¿Quién va a querer ese horror?», dijo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión