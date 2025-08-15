    Presidente de Rusia Vladimir Putin tras cumbre con Donald Trump: Esperamos que Kiev no entorpezca el proceso de paz con provocaciones

    El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que espera que Ucrania y sus aliados europeos no intenten socavar el proceso de paz con «provocaciones e intrigas entre bastidores».

    El mandatario ruso hizo la declaración en la rueda de prensa conjunta con Donald Trump tras su reunión en Alaska.

    Los mandatarios salieron de sus aviones casi al mismo tiempo y se encontraron en la alfombra roja, donde saludaron con un apretón de manos. Posteriormente, Putin y Trump se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que volvieron a darse la mano. Después, los jefes de Estado se subieron a la limusina de Trump y abandonaron el aeródromo.

    La Casa Blanca calificó la reunión de ambos líderes de «histórica» en su cuenta X. Se trata del primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019 y el primer viaje del presidente ruso a EE.UU. en casi una década.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Globovisión

