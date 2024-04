Presidente de México defenderá ante el Celac su denuncia contra Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defenderá este martes su denuncia contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito en una reunión virtual extraordinaria de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Mañana vamos a tener nosotros una reunión, una videoconferencia, con presidentas y presidentes de América Latina y el Caribe, nos vamos a reunir por ese medio a las 9:00 de la mañana (15:00 GMT) y vamos a tratar ese tema básicamente”, señaló el gobernante mexicano en su conferencia matutina.

Asimismo, el mandatario se refirió a la denuncia que presentó el pasado jueves su Gobierno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que pide suspender a la nación ecuatoriana de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa pública por allanar la sede diplomática de México en Quito el 5 de abril.

Es importante recordar que la policía de Ecuador ingresó por la fuerza, apuntó con una pistola al jefe de Cancillería, Roberto Canseco, y se llevó al exvicepresidente Jorge Glas, resguardado ahí desde diciembre mientras afrontaba un proceso por corrupción, lo que provocó que México suspendiera las relaciones diplomáticas.

Asimismo, la polémica creció el pasado viernes cuando un tribunal de Ecuador declaró “ilegal” y “arbitraria” la detención de Glas en la Embajada de México, pero lo mantuvo tras las celdas al tener todavía pendiente por terminar de cumplir una pena de 8 años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años pasados.

Pese al caso de Glas, a quien México ya le había concedido el asilo político, López Obrador argumentó que la prioridad de su Gobierno es la denuncia en la CIJ por el allanamiento a la Embajada.

“Nosotros estamos atendiendo la denuncia que se presentó en la Corte Internacional de Justicia por la violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, eso es lo que tiene para nosotros prioridad”, resaltó.

En este sentido, la cumbre de la Celac la convocó la presidenta temporal del organismo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Seguidamente, el mandatario mexicano aseguró también que su denuncia busca que no se viole el derecho al asilo, pero no solo en el caso del exvicepresidente, sino en general. “Desde luego, (buscamos defender) el derecho de asilo, que no solo incumbe a un país, a México, sino a todos los países del mundo, el que no se viole el derecho internacional, el que se respete el derecho de asilo, eso es lo que estamos nosotros defendiendo”, comentó.

