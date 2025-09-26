El jefe de Estado validó y dio a conocer los avances de las labores agrícolas y de autogestión que se dan en La Cortada El Guayabo con miras a fortalecer la soberanía alimentaria.

Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó la Comuna Productiva «El Legado de Chávez», en el estado Miranda, para supervisar la producción diversificada y el emprendimiento local.

Maduro recorrió el sector La Cortada El Guayabo con el objetivo de validar y dar a conocer los avances de las labores agrícolas y de autogestión que se dan en la zona con miras a fortalececr la soberanía alimentaria.

En cadena de radio y televisión, el jefe de Estado también conoció la Sala de Autogobierno «El Legado de Chávez» y una planta potabilizadora.

Entretanto, destacó que la Comuna Productiva «El Legado de Chávez» está conformada por 1.160 familias a través de 12 consejos comunales.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión