Presidente de la República Nicolás Maduro: «Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga»

El jefe de Estado lideró este viernes la clausura de la Conferencia Internacional «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental», a la que asistieron 137 representantes de diversos países.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó que «Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga y llámese como se llame».

Durante la clausura de la Conferencia Internacional: «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental», Maduro sentenció que los venezolanos «le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir».

En este sentido, el mandatario Nacional reiteró que «nuestro pueblo es pacífico y contento».

La conferencia Internacional «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental», desarrollada este 2 y 3 de octubre, contó con la participación especial de 137 representantes internacionales de 59 países, entre ellos intelectuales y actores de gobierno.

El encuentro fue propicio para debatir y denunciar estructuras hegemónicas que afectan la soberanía de las naciones.

Hender «Vivo» González

