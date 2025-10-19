Presidente de la República Nicolás Maduro: Venezuela celebra un día de júbilo espiritual y emocional

El Ejecutivo calificó la jornada como un «día de reivindicación de la venezolanidad, de la verdadera identidad de nuestro pueblo», destacando la fuerza espiritual que caracteriza a la nación.

Este 19 de octubre de 2025, en el marco de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ofreció declaraciones cargadas de emotividad y orgullo nacional, resaltando el impacto espiritual y social del médico de los pobres.

El Ejecutivo afirmó que «José Gregorio llega más allá de las fronteras», subrayando el alcance universal de su figura y su legado. En ese sentido, calificó la jornada como un «día de reivindicación de la venezolanidad, de la verdadera identidad de nuestro pueblo», destacando la fuerza espiritual que caracteriza a la nación.

Maduro también recordó su encuentro con el Papa Francisco en 2013, ocasión en la que le obsequió una estatuilla de José Gregorio Hernández. Según relató, fue la primera vez que el pontífice escuchó sobre el médico venezolano, lo que dio inicio a una relación cercana entre ambos. «Elevamos oraciones por quien le dio este regalo tan hermoso a Venezuela y quien también será santo, el Papa Francisco», expresó.

En sus palabras, el jefe de Estado también reconoció a José Gregorio como “fundador de la medicina social en Venezuela y América Latina”, resaltando su compromiso con los más necesitados y su influencia en el desarrollo de una medicina humanista.

Finalmente, el mandatario celebró la “fuerza milagrosa” que, según dijo, hace posible que Venezuela sea “el mejor país del mundo”, en alusión al espíritu resiliente y solidario del pueblo venezolano.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión