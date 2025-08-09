Presidente de la República Nicolás Maduro responsabilizó a «el sayonismo y el imperialismo» de atentado frustrado en Plaza Venezuela

El mandatario Nicolás Maduro agregó que «en las próximas horas se darán detalles de grandes logros y decomisos, de grandes capturas que se están haciendo, así que yo desde aquí le envío todo mi respaldo, todo mi agradecimiento a las fuerzas policiales».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el atentado denunciado por el Ministerio de Interior está vinculado a la fascista María Corina Machado, a Estados Unidos y mafias extranjeras.

Maduro además reconoció la labor de los organismos de seguridad ante las amenazas extranjeras.

«El domingo intentaron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública. Eso es obra del sayonismo y el imperialismo. Afortunadamente, frente al sayonismo, al imperialismo y al narcotráfico, que conforman un triángulo pavoroso de bandas criminales, existe un triángulo vencedor: la fusión perfecta, popular, militar y policial», resaltó el jefe de Estado desde un acto en La Guaira.

El mandatario afirmó que «ha habido grandes logros, se han capturado nuevos elementos que participaron. Todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y a la mafia albanesa ecuatoriana».

Del mismo modo, precisó que habrá noticias en materia de seguridad.

«En las próximas horas se darán detalles de grandes logros y decomisos,de grandes capturas que se están haciendo, así que yo desde aquí le envío todo mi respaldo, todo mi agradecimiento a las fuerzas policiales, al SEBIN, a la Policía Nacional Bolivariana, al DGCIM, al CICPC y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que defienden el derecho a la paz de un país», agregó.

El dignatario reiteró que «si el pueblo unido quiere paz y felicidad, paz y felicidad va a tener en esta época y en las épocas que vengan».

«Pero nada de lo que hagan hoy, mañana o después podrá tapar que la revolución bolivariana, como Bolívar dijo en su momento, es una revolución verdadera, poderosa y victoriosa», sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión