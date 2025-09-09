Presidente de la República Nicolás Maduro oficializa el inicio de la Navidad a partir del 1 de octubre

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno Nacional, en alianza con el Poder Popular y la unión cívico-militar-policial, estará a cargo de que las festividades se desarrollen en paz.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que «desde el primero de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez».

En su programa «Con Maduro +», el jefe de Estado afirmó que las festividades decembrinas son «la forma de defender la felicidad, la alegría».

«Nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la vida», sentenció el mandatario.

Maduro resaltó que el país estará articulado para defender su independencia, integridad territorial y riquezas naturales.

En este sentido, aseguró que el Gobierno Nacional, en alianza con el Poder Popular y la unión cívico-militar-policial, estará a cargo de que las festividades se desarrollen en paz.

Además, el dignatario resaltó que el 2025 ha sido positivo para el país.

“Es un año bueno, bonito, es un año de avance, del progreso de todas las áreas de la vida social, cultural, política y económica, científica”, puntualizó.

