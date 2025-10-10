Presidente de la República Nicolás Maduro: «No hay una respuesta global ante el cambio climático»

“Ha surgido una poderosa corriente que son los supremacistas del norte que quieren imponer el negacionismo», dijo Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro cuestionó la inexistencia de una respuesta global ante el cambio climático, uno de los mayores desafíos para la humanidad.

Durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, este jueves, el mandatario de Venezuela señaló que, aunque se han realizado 29 cumbres de las Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP), no hay una respuesta global.

“Hay buenos diagnósticos, expertos, científicos”, pero no una respuesta conjunta.

“No exageran los movimientos sociales, los expertos cuando dicen que estamos viviendo una verdadera emergencia climática a lo largo de nuestro único planeta: el planeta Tierra”, subrayó el jefe de Estado bolivariano, quien señaló la responsabilidad histórica de las grandes potencias en la explotación de los recursos y las tendencias negacionistas del cambio climático.

Precisó que «los supremacistas imperiales niegan que existe una verdadera emergencia climática y quienes más sufren son los pueblos humildes del planeta». En este sentido, dialogó con los especialistas e invitados al evento, sobre el crecimiento exponencial de las precipitaciones abruptas y destructivas, las lluvias monzónicas, como expresión del calentamiento del Mar Caribe.

“Ha surgido una poderosa corriente que son los supremacistas del norte que quieren imponer el negacionismo. Nuestra lucha es detener a los supremacistas y desde los Gobiernos y pueblos de carácter popular las medidas de atención, mitigación y respuesta al fenómeno de la emergencia climática”, insistió el mandatario.

Alertó que el cambio climático afecta la vida cotidiana de la gente.

Nicolás Maduro: Las corrientes ecologistas, que se convirtieron en corrientes verdes, despertaron la conciencia de la humanidad sobre las graves amenazas para la vida en el planeta.

Nicolás Maduro saludó el surgimiento de «una conciencia mundial consensuada» para la atención ante la emergencia climática. Sin embargo, alertó esa conciencia ha sido manipulada.

«¿Dónde están el Acuerdo de París, las propuestas de Copenhague, los compromisos asumidos, los fondos para mejorar las condiciones de vida, las acciones concretas y verificables para cortar el proceso de contaminación del ambiente, de la tierra y los mares? Es una pregunta que hay que hacerse», mencionó.

El presidente venezolano hizo referencia al 12 de octubre, Día de la resistencia indígena y los pueblos originarios, por la vinculación de las comunidades por las luchas ambientalistas, los derechos al uso sostenible de la tierra y el cuidado del Medio Ambiente. Criticó a quienes celebran el colonialismo y el genocidio apegándose al discurso del encuentro entre culturas, para referirse a la colonización violenta de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

«Nosotros celebramos la esperanza y la resistencia», exaltó.

De igual manera, el líder bolivariano criticó el modelo depredador del capitalismo, haciendo énfasis en la destrucción de la capacidad de autorregulación de la vida en el planeta.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur