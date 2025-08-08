Presidente de la República Nicolás Maduro logra la repatriación de otro grupo de niños secuestrados por EEUU.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fueron recibidos por Camila Fabri, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, logró la repatriación de 6 niños que se encontraban secuestrados en Estados Unidos y arribaron al país en el vuelo 55 llevado a cabo en el marco del Plan Vuelta a la Patria.

El grupo repatriado está conformado por 194 pasajeros, de los cuales 37 son mujeres y 130 hombres, además de los menores antes mencionados. En su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fueron recibidos por Camila Fabri, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Algunos de los niños que arribaron son:

Milan Emmanuel Mora Hurtado, 1 año.

Dorielvis Ayari Silva García, 6 años.

Yineimer José Buendía Contreras, 11 años.

Diego Jesús Torrealba Contreras, 6 años.

Ashley Hernández Peña, 6 años.

Mariangela Susej Lobatón Almao, 8 años.

Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria en febrero de este año, más de nueve mil ciudadanos han regresado a Venezuela como parte del compromiso del Estado en apoyo a los connacionales.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión