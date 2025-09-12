Presidente de la República Nicolás Maduro llama a resistencia armada de Venezuela frente a la agresión de EEUU.

El mandatario nacional propuso la activación de miles de comunidades para garantizar la paz con dignidad.

Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un plan de acción para consolidar el Poder Popular, preparar al país para una eventual lucha armada y defender la soberanía nacional frente a las amenazas militares de Estados Unidos, que ha desplegado buques militares en aguas del caribe.

Durante el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el jefe de Estado propuso tres tareas centrales y llamó a la activación de miles de comunidades para garantizar la paz con dignidad.

Desde el Teatro Municipal de Caracas, Maduro enfatizó en la necesidad no ceder al imperialismo y defender la soberanía del país: «Jamás nos vamos a humillar al imperio, andaremos de pie en batalla activa». Además, comparó a Venezuela con Vietnam, destacando su carácter pacífico pero «fiero» frente a las agresiones externas, al tiempo que cuestionó la legitimidad de las amenazas estadounidenses contra los pueblos del mundo.

En esa línea, anunció que este sábado y domingo se realizarán debates y consultas en más de 60 mil comandos del PSUV para definir las líneas de acción futuras. En ese sentido propuso tres tareas centrales:

Consolidar la capacidad de Gobierno : En el marco de las «7 Transformaciones» (7T), enfatizó la necesidad de resolver los problemas del pueblo sin detener la gestión gubernamental.

: En el marco de las «7 Transformaciones» (7T), enfatizó la necesidad de resolver los problemas del pueblo sin detener la gestión gubernamental. Fortalecer el Poder Popular y las comunas : Busca consolidar un nuevo proceso popular basado en la organización comunal.

: Busca consolidar un nuevo proceso popular basado en la organización comunal. Preparación para la lucha armada: el presidente Maduro instó al PSUV y a la nación a prepararse para pasar de formas de lucha no armadas a una lucha armada si fuera necesario, subrayando la “responsabilidad histórica” de defender la dignidad de Venezuela.

«Venezuela tiene un concepto estratégico de defensa, de la seguridad del país que se ha construido desde décadas», dijo el mandatario y agregó que el mismo fue fundado por el exmandatario Hugo Chávez.

En ese sentido, destacó que el país rompió con la visión colonial, lo que dio paso a que el país tenga «la doctrina de defensa más avanzada de toda América Latina y el Caribe» junto a Cuba, Nicaragua y el ALBA.

Entretanto, el presidente llamó a activar las 260 mil calles y 47 mil comunidades del país para una eventual resistencia armada, en caso de que las circunstancias lo requieran. Sobre ello también propuso tres lineamientos estratégicos: defensa integral de la nación, resistencia activa frente a amenazas externas y ofensiva permanente contra el imperialismo.

Resaltó la importancia de preservar «la paz con libertad, dignidad y autodeterminación«, una paz que, acotó Venezuela ha conquistado y defendido con soberanía.

Asimismo, instó a escuchar los «poderes creadores del pueblo» y a concretar una «fórmula perfecta» para activar los territorios y garantizar la paz en el continente.

Reafirmó el compromiso del Gobierno con una «paz con República y derechos soberanos», mientras advirtió al imperialismo que «no se atrevan».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión