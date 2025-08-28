Presidente de la República Nicolás Maduro lidera Clausura del II Curso de Operaciones Especiales de la FANB

La capacitación fue diseñada para adiestrar a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre la defensa de la patria, a través de misiones de operaciones especiales, adaptando técnicas modernas de combate.

En compromiso con la defensa integral de la nación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabeza este jueves el acto de clausura del segundo Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), celebrado en la sede del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en la parroquia Macarao, Caracas.

El COER es una capacitación militar y policial de 75 días de duración, diseñada para formar y adiestrar a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de diversos cuerpos de seguridad. El curso se enfoca en la defensa de la patria, a través de misiones de operaciones especiales, adaptando técnicas modernas de combate.

El Mandatario Nacional, acompañado por la Primera Dama, Cilia Flores, es recibido por el Alto Mando Militar y de Seguridad, incluyendo al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, y al vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, GJ Vladimir Padrino López. También se encuentra presente el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

Está previsto que durante el acto, los graduandos del curso realicen seis demostraciones operativas para exhibir las habilidades adquiridas. Entre ellas:

Tiro de combate en movimiento: Una simulación de disparo con alta precisión, demostrando destrezas en el avance y el uso de obstáculos para cobertura.

Combate cercano en áreas construidas: Un ejercicio de rescate de rehenes a bordo de una réplica del Metro de Caracas y en una estructura que simula una casa.

Ascenso y descenso con técnicas de montaña: Demostraciones de rápel y la técnica de ascenso con «Yumar», un sistema que coloca a los cursantes en estándares internacionales de montañismo.

Patrullaje rural: Una operación de intervención a un laboratorio de drogas ficticio, utilizando un dron para exploración.

Salto táctico: Un ejercicio de aproximación desde cuatro a cinco metros de altura desde una aeronave Cougar.

Línea de la muerte: Un ejercicio final donde los participantes resistirán la onda expansiva de una explosión controlada, demostrando resistencia física y mental.

El curso COER contó con la participación de miembros de diez instituciones gubernamentales y los cinco componentes de la FANB (Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia), la Guardia de Honor Presidencial, los órganos de seguridad ciudadana (CICPC y PNB) y los órganos de inteligencia del Estado (DGCIM y SEBIN).

Por último, se tiene previsto que el Jefe de Estado juramente a más de mil graduandos, siendo los 13 primeros participantes de la promoción los que le rendirán honores al presidente Nicolás Maduro, en reconocimiento a su dedicación y esfuerzo en esta preparación integral para la defensa de la nación.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión