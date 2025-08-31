Presidente de la República Nicolás Maduro felicita al pueblo por su masiva participación en segunda jornada de alistamiento nacional

El presidente Maduro recordó que la unión de las fuerzas populares venezolanas se ha convertido en un bloque histórico e invencible «ante cualquier amenaza del imperialismo norteamericano y sus lacayos fascistas».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió sus felicitaciones al pueblo venezolano por su «masiva y ejemplar» participación durante la segunda jornada de Alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz «Simón Bolívar».

A través de su cuenta en Instagram, el jefe de Estado calificó la gran asistencia del Poder Popular como «un acto que reafirma el compromiso con la defensa integral de la nación», asegurando que «el espíritu de Bolívar vive en cada trabajador, trabajadora, pescador, pescadora, acuicultor y acuicultura que hoy responde con valentía al llamado del clarín de la Patria».

En ese sentido, Maduro recordó que la unión de las fuerzas populares venezolanas se ha convertido en un bloque histórico e invencible «ante cualquier amenaza del imperialismo norteamericano y sus lacayos fascistas».

«Los cuerpos combatientes y los CONPPA se han erigido como ejemplo de organización, conciencia y amor por Venezuela. Cada alistado y alistada representa la voluntad de un pueblo que no se rinde, que se prepara, se une y defiende su soberanía con dignidad y coraje», manifestó.

Finalmente, el mandatario nacional ratificó que el camino de la paz y la independencia del país se construye con el pueblo. «Sigamos avanzando con firmeza y la fuerza de nuestras raíces rebeldes y libertarias, con la claridad de nuestro destino. ¡Que viva el pueblo venezolano, la soberanía y la Paz!«, sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión