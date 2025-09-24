Presidente de la República Nicolás Maduro evalúa decretar «Estado de Conmoción Exterior» ante «agresiones y amenazas» de EEUU.

El jefe de Estado adelantó que trabajan en otras medidas de corte constitucional legales que otorgan poder al Estado para responder ante una situación de ataque por parte del Gobierno norteamericano.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, evalúa «Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional» ante las amenazas de la administración de Donald Trump en el mar Caribe que limita con Venezuela.

Maduro explicó que trabajan en «otras medidas de corte constitucional legales que otorgan poder al Estado para responder ante una situación de agresión» por parte de Estados Unidos».

El dignatario indicó que su objetivo es que «toda la nación» y cada «ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera».

El jefe de Estado resaltó que «el pueblo está alistándose, preparándose, uniéndose con las bendiciones de Dios siempre por delante».

En este contexto, ratificó que el país «saldrá adelante otra vez» ante «cualquier escenario».

De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el estado de conmoción interior o exterior se puede decretar «en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones» y establece que el mismo «se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión