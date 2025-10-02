Presidente de la República Nicolás Maduro evalúa avances agroproductivos en comuna Era Bicentenaria

Se espera conformar unas 6 mil comunas a nivel nacional, como parte de las iniciativas para fortalecer la organización territorial y la producción.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó una visita a la Comuna Era Bicentenaria, ubicada en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito, sector Sabaneta Baja, en Caracas.

El mandatario bolivariano conoció de los avances agroproductivos de la zona y el esfuerzo del Poder Popular por consolidar el nuevo modelo económico post-rentista.

Durante el recorrido, el jefe de Estado fue recibido por vecinos de la comunidad, con quienes rememoró «grandes victorias del colombiano y venezolano» a propósito de la ubicación de la demarcación ubicada en las montañas.

«La Era está pariendo un corazón” expresó a Maduro, a propósito de los resultados en la producción agrícola.

El presidente venezolano estuvo acompañado por la primera dama, Cilia Flores; el ministro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado; la alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez y representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En el contexto de la visita, la alcaldesa Meléndez explicó cómo se vivió el inicio de las festividades navideñas en el país, destacando la participación comunitaria en estas actividades.

Nicolás Maduro enfatizó la necesidad de un plan productivo de altísimo nivel e inversión para cumplir el sueño colectivo.

«Tenemos que hacer un plan productivo de altísimo nivel y meter la inversión necesaria para que se cumpla el sueño de todos y recordó que solo el pueblo salva al pueblo», señaló.

Los poderes de la nación venezolana -remarcó- incluyendo el poder de la democracia, el poder popular, el poder militar y la fusión militar popular, representan la garantía del triunfo.

A propósito, el presidente recordó el sentimiento de comunión experimentado durante su reciente investidura por parte de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), que le otorgó el título de Doctor honoris causa por sus políticas, acciones y estrategias en defensa y seguridad de la nación.

«Viví uno de los momentos más emocionantes de mucho tiempo, porque sentí el cariño, el apoyo, el respeto de los cadetes, hasta los generales y almirantes más antiguos. Se dio una sincronía perfecta del alma de los que somos los patriotas que defendemos a Venezuela y podemos decir que los patriotas somos mucho más», destacó.

Sobre el avance del proceso comunal, Maduro indicó que la Comuna Era Bicentenaria se prepara para la ciudad comunal.

Al cierre del año, se evaluará la cantidad de comunas conformadas, con cierres de cuentas, y se proyecta alcanzar 6 mil comunas a nivel nacional para el 1 de enero. Esta meta forma parte de las iniciativas para fortalecer la organización territorial y la producción en el marco del Poder Popular.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur